உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான்: போலீசாருடன் நடந்த மோதலில் தடைசெய்யப்பட்ட அரசியல் அமைப்பின் ஆதரவாளர்கள் 5 பேர் பலி + "||" + More clashes as banned TLP continues protest in Pakistan

பாகிஸ்தான்: போலீசாருடன் நடந்த மோதலில் தடைசெய்யப்பட்ட அரசியல் அமைப்பின் ஆதரவாளர்கள் 5 பேர் பலி