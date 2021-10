தேசிய செய்திகள்

2-வது டோஸ் தடுப்பூசிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் + "||" + Centre asks States, UTs to increase coverage of second dose of vaccine

2-வது டோஸ் தடுப்பூசிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்