2007-ல் பெற்ற வெற்றி மீண்டும் கிடைக்கும்: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தீவிர ரசிகர் நம்பிக்கை

துபாய்,

7-வது 20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள துபாய், அபுதாபி, சார்ஜா ஆகிய நகரங்களில் நடந்து வருகிறது. இதில் சூப்பர்-12 சுற்றில் பங்கேற்றுள்ள 12 அணிகள் இரு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. சூப்பர்-12 சுற்றில் இந்திய அணி தனது தொடக்க ஆட்டத்தில் இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) பாகிஸ்தானை துபாயில் எதிர்கொள்கிறது.

விராட் கோலி தலைமையிலான இந்திய அணி பேட்டிங் மற்றும் பந்து வீச்சு இரண்டிலும் வலுவான நிலையில் உள்ளது. கேப்டன் கோலி, துணை கேப்டன் ரோகித் சர்மா, லோகேஷ் ராகுல், ரிஷாப் பண்ட், ஹர்திக் பாண்ட்யா என்று அதிரடி சூரர்களும், பும்ரா, முகமது ஷமி, புவனேஷ்வர்குமார், ஜடேஜா, அஸ்வின், வருண் சக்ரவர்த்தி என்று திறமையான பந்து வீச்சு படையும் உள்ளது.

இதேபோல எளிதில் கணிக்க முடியாத ஒரு அணி பாகிஸ்தான். உலக கோப்பை போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக இந்தியாவிடம் உதை வாங்கி வரும் பாகிஸ்தான் இந்த முறை அந்த சோகத்துக்கு முடிவு கட்டும் வேட்கையுடன் வியூகங்களை தீட்டி வருகிறது. கேப்டன் பாபர் அசாம், விக்கெட் கீப்பர் முகமது ரிஸ்வான், பஹார் ஜமான், முகமது ஹபீஸ், சோயிப் மாலிக் ஆகியோர் அந்த அணியின் பேட்டிங் முதுகெலும்பாக உள்ளனர். பந்து வீச்சில் ஷகீன் ஷா அப்ரிடி, ஹாரிஸ் ரவுப் மிரட்டக்கூடியவர்கள். மொத்தத்தில் சரிசம பலத்துடன் இரு அணிகளும் மல்லுகட்டுவதால் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு என்பதை கணிப்பது கடினம்.

50 ஓவர் உலக கோப்பையில் 7 முறையும், 20 ஓவர் உலக கோப்பையில் 5 முறையும் இந்தியாவிடம் பாகிஸ்தான் தோற்று இருக்கிறது. ஒட்டுமொத்த சர்வதேச 20 ஓவர் கிரிக்கெட்டில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 8 ஆட்டங்களில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் 7-ல் இந்தியாவும், ஒன்றில் பாகிஸ்தானும் வெற்றி கண்டுள்ளன.

இந்நிலையில் 2007-ஆம் ஆண்டில் பெற்ற வெற்றி மீண்டும் கிடைக்கும் என்று தான் நம்புவதாக இந்திய அணியின் தீவிர ரசிகர் சுதிர் குமார் சவுத்ரி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “உலகக்கோப்பையில் ஹைவோல்டேஜ் போட்டி இன்று நடைபெற உள்ளது. டி20 உலகக்கோப்பையில் இந்தியாவை பாகிஸ்தான் இதுவரை வென்றதில்லை. 2007 ஆண்டைப்போல மீண்டும் இந்தியா வெற்றிபெறும் என்று நம்புகிறேன். இந்திய அணியை உற்சாகப்படுத்த முழு ஆர்வத்துடன் இங்கு வந்துள்ளேன்” என்று அவர் கூறினார்.

Dubai | It's a high voltage match. Till now it's a record that we haven't lost against Pak. I am hoping that India will repeat the 2007 win (2007 ki Jeet India Karega repeat). I came here with full enthusiasm to cheer for Indian team: Sudhir, an Indian team supporter #INDvPAKpic.twitter.com/plTpp8T70p