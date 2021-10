தேசிய செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் விலை 100 ரூபாயை கடந்ததையும் பிரதமர் கொண்டாட வேண்டும் - ப.சிதம்பரம் + "||" + Petrol crossed Rs 100 per litre a few weeks ago and now Diesel has crossed Re 100 per litre P. Chidambaram

பெட்ரோல், டீசல் விலை 100 ரூபாயை கடந்ததையும் பிரதமர் கொண்டாட வேண்டும் - ப.சிதம்பரம்