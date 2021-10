தேசிய செய்திகள்

தாதா சாகேப் பால்கே விருதை எனது குருவான கே.பாலச்சந்தருக்கு சமர்பிக்கிறேன்: ரஜினிகாந்த் + "||" + I present the Dadasaheb Phalke Award to my guru K. Balachander: Rajinikanth

