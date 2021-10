தேசிய செய்திகள்

பயங்கரவாதத்தை சகித்துக்கொள்ள மாட்டோம்; மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா + "||" + It is against humanity & we can't tolerate it: Union Home Minister Amit Shah at CRPF camp in Pulwama

பயங்கரவாதத்தை சகித்துக்கொள்ள மாட்டோம்; மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா