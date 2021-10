தேசிய செய்திகள்

கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிக்கு வணிக அங்கீகாரம் கேட்டு மனு: மத்திய அரசுக்கு சீரம் நிறுவனம் அனுப்பியது + "||" + Petition seeking commercial approval for Covshield vaccine: Serum sent to federal government

