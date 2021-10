மாநில செய்திகள்

பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டம்: பெற்றோரின் வயது வரம்பு உயர்வு - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Girl Child Protection Scheme: Raising the age limit of parents - Government of Tamil Nadu order

பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டம்: பெற்றோரின் வயது வரம்பு உயர்வு - தமிழக அரசு உத்தரவு