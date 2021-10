மாநில செய்திகள்

மாணவ, மாணவியர் பழைய அடையாள அட்டையை காட்டி பயணம் செய்யலாம் - போக்குவரத்துத்துறை அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + Student, student can travel with old ID card - Transportation officials informed

மாணவ, மாணவியர் பழைய அடையாள அட்டையை காட்டி பயணம் செய்யலாம் - போக்குவரத்துத்துறை அதிகாரிகள் தகவல்