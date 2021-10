தேசிய செய்திகள்

ஒடிசாவில் 18 மாதங்களுக்கு பின் பள்ளிகள் மீண்டும் திறப்பு! + "||" + After 18 months, the normal classes of Class 8th resumed in Odisha on Monday

ஒடிசாவில் 18 மாதங்களுக்கு பின் பள்ளிகள் மீண்டும் திறப்பு!