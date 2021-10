தேசிய செய்திகள்

8 மாதங்களுக்குப் பிறகு 13 ஆயிரத்துக்கு கீழ் குறைந்த கொரோனா பாதிப்பு! + "||" + India Sees Lowest Daily Surge In Covid Cases (12,428) In Nearly 8 Months

