உலக செய்திகள்

கொரோனா அதிகரிப்பு:சீனாவில் 3 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி கட்டாயம்! + "||" + China to start vaccinating children to age 3 as COVID cases spread

கொரோனா அதிகரிப்பு:சீனாவில் 3 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி கட்டாயம்!