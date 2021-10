கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ‘சூப்பர் 12’ ஆட்டம்; நியூசிலாந்து முதலாவதாக பேட்டிங் + "||" + Super 12 match against Pakistan New Zealand batting first

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ‘சூப்பர் 12’ ஆட்டம்; நியூசிலாந்து முதலாவதாக பேட்டிங்