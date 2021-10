உலக செய்திகள்

உலக சுகாதார அமைப்பின் அவசரகால பயன்பாட்டு தடுப்பூசி பட்டியலுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி + "||" + The US has approved the World Health Organization's list of emergency vaccines

உலக சுகாதார அமைப்பின் அவசரகால பயன்பாட்டு தடுப்பூசி பட்டியலுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி