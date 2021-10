கிரிக்கெட்

டி20 உலகக்கோப்பை: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் வங்காளதேசம் பேட்டிங் தேர்வு + "||" + Bangladesh have won the toss and have opted to bat Against England

டி20 உலகக்கோப்பை: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் வங்காளதேசம் பேட்டிங் தேர்வு