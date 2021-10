தேசிய செய்திகள்

சமீர் வாங்கடே மீதான நவாப் மாலிக்கின் குற்றச்சாட்டுகள்: கவர்னர் தலையிட மராட்டிய பாஜக கடிதம் + "||" + Mumbai BJP writes to Governor to intervention into the matter of allegation levelled by Nawab Malik against Sameer Wankhede

சமீர் வாங்கடே மீதான நவாப் மாலிக்கின் குற்றச்சாட்டுகள்: கவர்னர் தலையிட மராட்டிய பாஜக கடிதம்