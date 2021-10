உலக செய்திகள்

கோவேக்சின் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்ட இந்தியர்கள் ஓமனுக்கு பயணம் செய்யலாம் - இந்திய தூதரகம் அறிவிப்பு + "||" + Indians vaccinated against covax can travel to Oman - Indian embassy announces

