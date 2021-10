தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் இதுவரை பரிசோதனை செய்யப்பட்ட கொரோனா மாதிரிகள் 60.44 கோடி + "||" + 60.44 crore corona models tested so far in the country

