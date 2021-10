தேசிய செய்திகள்

முல்லை பெரியாறு அணை நீர்மட்டம்: குறைக்க அனுமதி கோரிய கேரள அரசின் கோரிக்கை நிராகரிப்பு - சுப்ரீம் கோர்ட்டு + "||" + Mullaperiyar Dam Must Be Decommissioned, New Dam Needed : Kerala Govt Tells Supreme Court

முல்லை பெரியாறு அணை நீர்மட்டம்: குறைக்க அனுமதி கோரிய கேரள அரசின் கோரிக்கை நிராகரிப்பு - சுப்ரீம் கோர்ட்டு