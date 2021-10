மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாடு மீன் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் தலைவராக ந.கௌதமன் நியமணம் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு + "||" + Appointment of N. Gauthaman as the Chairman of the Tamil Nadu Fisheries Development Corporation - Order of the MK Stalin

தமிழ்நாடு மீன் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் தலைவராக ந.கௌதமன் நியமணம் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு