‘பேஸ்புக்’பெயர் மாற்றம்: புதிய பெயர் “மெட்டா” - தலைமை அதிகாரி மார்க் ஜுக்கர்பெர்க் அறிவிப்பு

சான் பிரான்சிஸ்கோ,

சமூக ஊடக நிறுவனமான பேஸ்புக், அடுத்தகட்டமாக மெய்நிகர் ஆன்லைன் உலகமான 'மெட்டாவெர்ஸ்' நோக்கி தன்னுடைய கவனத்தை திருப்பி வருவதாகவும், அதனை பிரதிபலிக்கும் வகையில், நிறுவனத்தின் பெயரை மாற்ற திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகின.

இந்நிலையில், பேஸ்புக் நிறுவனத்தின் கனெக்ட் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி மாநாட்டில் பேஸ்புக் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மார்க் ஜுக்கர்பெர்க் பேசியதாவது:-

சமூக வலைதளங்களில் முன்னணி நிறுவனமாக விளங்கும் 'பேஸ்புக்'கின் பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது. புதிதாக “மெட்டா” என பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

சமூக பிரச்னைகளுடன் போராடி நிறைய கற்றுக் கொண்டோம், கற்றுக் கொண்ட அனைத்தையும் கொண்டு புதிய அத்தியாயத்தை உருவாக்க வேண்டிய நேரம் இது. அதே சமயம் தங்கள் 'ஆப்'களும், அவற்றின் பிராண்டுகளும் மாறவில்லை எனவும், அவர் தெரிவித்தார்.

"It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do," Facebook CEO Mark Zuckerberg said at the company's Connect virtual reality conference.



"From now on we're going to be metaverse first, not Facebook first," Zuckerberg added. pic.twitter.com/go7GyTiDlc