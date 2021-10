மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கனமழை: நெல்லை, திருச்சி உள்பட 7 மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை + "||" + Heavy rains in Tamil Nadu: Holidays for 7 districts including Nellai and Trichy

தமிழகத்தில் கனமழை: நெல்லை, திருச்சி உள்பட 7 மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை