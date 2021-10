தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் 6 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை விடுப்பு + "||" + IMD issues orange alert for Kerala; more rains in store for Tamil Nadu and Puducherry

கேரளாவில் 6 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை விடுப்பு