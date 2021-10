தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் ஒரே நாளில் 805 பேர் கொரோனாவால் பலி + "||" + Of the 14,348 new infections and 805 deaths reported in India in the last 24 hours

இந்தியாவில் ஒரே நாளில் 805 பேர் கொரோனாவால் பலி