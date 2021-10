மாநில செய்திகள்

ஜெயலலிதாவின் பிரசார வாகனத்தில் பயணம் ; தேவர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய சசிகலா + "||" + Travel in Jayalalithaa's campaign vehicle; Sasikala paying homage at the Thevar Memorial

ஜெயலலிதாவின் பிரசார வாகனத்தில் பயணம் ; தேவர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய சசிகலா