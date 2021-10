மாநில செய்திகள்

1 முதல் 8-ம் வகுப்பு வரை மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் நாளை மறுதினம் திறப்பு + "||" + Schools for students from 1st to 8th class will reopen day after tomorrow

