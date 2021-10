தேசிய செய்திகள்

இமாசல பிரதேசத்தில் பள்ளிகள் திறந்த ஒரு மாதத்தில் 426 மாணவர்களுக்கு கொரோனா + "||" + Corona for 426 students in a month when schools opened in Himachal Pradesh

இமாசல பிரதேசத்தில் பள்ளிகள் திறந்த ஒரு மாதத்தில் 426 மாணவர்களுக்கு கொரோனா