மாநில செய்திகள்

தொடர்மழை: நெல்லை, குமரி உள்பட 7 மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை + "||" + Continuing rain: Today is a holiday for 7 district schools including Nellai and Kumari

தொடர்மழை: நெல்லை, குமரி உள்பட 7 மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை