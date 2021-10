சினிமா செய்திகள்

கொரோனா பாதித்த பிரபல நடிகைக்கு மீண்டும் தொற்று; மகளுக்கும் பரவியது + "||" + Reinfection of famous actress affected by corona; Spread to daughter

கொரோனா பாதித்த பிரபல நடிகைக்கு மீண்டும் தொற்று; மகளுக்கும் பரவியது