கிரிக்கெட்

டி20 உலக கோப்பை;இலங்கைக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற தென் ஆப்பிரிக்கா பந்துவீச்சு தேர்வு + "||" + Temba Bavuma wins the toss and SouthAfrica will bowl first

டி20 உலக கோப்பை;இலங்கைக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற தென் ஆப்பிரிக்கா பந்துவீச்சு தேர்வு