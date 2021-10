தேசிய செய்திகள்

தொடர்ச்சியான புகார்: மத்திய மந்திரியை சந்தித்த வான்கடே மனைவி + "||" + NCB Zonal Director Sameer Wankhede's father, Dnyandev Wankhede and wife, Kranti Redkar Wankhede meet Minister of State for Social Justice and Empowerment Ramdas Athawale

தொடர்ச்சியான புகார்: மத்திய மந்திரியை சந்தித்த வான்கடே மனைவி