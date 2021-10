பிற விளையாட்டு

எனது இலக்கு ஒலிம்பிக்: கிக்பாக்சிங்கில் தங்கம் வென்ற காஷ்மீர் சிறுமி பேட்டி + "||" + My goal is the Olympics: Interview with a Kashmiri girl who won gold in kickboxing

எனது இலக்கு ஒலிம்பிக்: கிக்பாக்சிங்கில் தங்கம் வென்ற காஷ்மீர் சிறுமி பேட்டி