உலக செய்திகள்

ஆப்கான் ஆட்சியை உலக நாடுகள் அங்கீகரிக்காவிட்டால்....? - தலீபான்கள் எச்சரிக்கை + "||" + Recognise us if you don't want any threats: Taliban

ஆப்கான் ஆட்சியை உலக நாடுகள் அங்கீகரிக்காவிட்டால்....? - தலீபான்கள் எச்சரிக்கை