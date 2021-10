கிரிக்கெட்

டி20 உலகக்கோப்பை: பவர்பிளே முடிவில் இந்திய அணி 35/2 + "||" + T20 World Cup; India 35/2 at the end of the Powerplay

