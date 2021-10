தேசிய செய்திகள்

கடந்த ஆண்டில் நாடு முழுவதும் 11,396 சிறுவர்கள் தற்கொலை + "||" + 11,396 children committed suicide across the country last year

