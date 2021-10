மாநில செய்திகள்

திருச்சி: கொரோனாவால் இறந்தவரின் பெயரில் தடுப்பூசி செலுத்தியதாக குறுஞ்செய்தி வந்ததால் குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சி + "||" + Trichy: The family was shocked to receive a text message saying that the deceased had been vaccinated by Corona

