தேசிய செய்திகள்

முல்லைப்பெரியாறு அணைக்கு விரைவில் நிர்வாக என்ஜினீயர் நியமனம் - கேரள நீர்ப்பாசனத்துறை மந்திரி தகவல் + "||" + Mullaiperiyaru Dam soon to have an administrative engineer - Kerala Irrigation Minister

முல்லைப்பெரியாறு அணைக்கு விரைவில் நிர்வாக என்ஜினீயர் நியமனம் - கேரள நீர்ப்பாசனத்துறை மந்திரி தகவல்