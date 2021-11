மாநில செய்திகள்

பிரார்த்தனை செய்த ரசிகர்களுக்கும்,நலம் விசாரித்த நண்பர்களுக்கு நன்றி - ரஜினிகாந்த் + "||" + Thanks to the fans who prayed, thanks to the friends who inquired about the well-being - Rajinikanth

