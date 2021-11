தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் பள்ளிகள் திறப்பு; கல்வி மந்திரி நேரில் ஆய்வு + "||" + Opening of schools in Delhi; Study in person with the Minister of Education

டெல்லியில் பள்ளிகள் திறப்பு; கல்வி மந்திரி நேரில் ஆய்வு