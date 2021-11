தேசிய செய்திகள்

அக்டோபரில் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி வருவாய் ரூ. 1.30 லட்சம் கோடி ; மத்திய நிதியமைச்சகம் + "||" + GST collection surges to Rs 1.30 lakh crore in October, 2nd highest since implementation

அக்டோபரில் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி வருவாய் ரூ. 1.30 லட்சம் கோடி ; மத்திய நிதியமைச்சகம்