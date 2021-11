கிரிக்கெட்

கோலியின் பேச்சு பலவீனமாக உள்ளது - கபில் தேவ் + "||" + Kapil says Kohli's "not brave enough" statement is weak; urges Dhoni, Shastri to lift team morale

கோலியின் பேச்சு பலவீனமாக உள்ளது - கபில் தேவ்