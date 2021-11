தேசிய செய்திகள்

கங்கையை சுத்தப்படுத்துவதே அரசின் முக்கிய நோக்கம் - மத்திய ஜல் சக்தி மந்திரி தகவல் + "||" + The main objective of the government is to clean up the Ganges - Central Water Power Minister Information

கங்கையை சுத்தப்படுத்துவதே அரசின் முக்கிய நோக்கம் - மத்திய ஜல் சக்தி மந்திரி தகவல்