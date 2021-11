தேசிய செய்திகள்

தீபாவளியை முன்னிட்டு அயோத்தியில் இன்று 12 லட்சம் விளக்கு ஏற்ற ஏற்பாடு + "||" + Arrangements have been made to install 12 lakh lamps in Ayodhya today ahead of Deepavali

தீபாவளியை முன்னிட்டு அயோத்தியில் இன்று 12 லட்சம் விளக்கு ஏற்ற ஏற்பாடு