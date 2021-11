உலக செய்திகள்

ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை ஒரு ரூபாய் 48 காசுகள்: எந்த நாடு தெரியுமா? + "||" + The country that sells the cheapest petrol in the world!

ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை ஒரு ரூபாய் 48 காசுகள்: எந்த நாடு தெரியுமா?