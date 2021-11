மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளிகளுக்கு வரும் 6-ம் தேதி விடுமுறை + "||" + Government offices and schools across Tamil Nadu will be closed on the 6th

