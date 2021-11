உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் வெளிநாட்டு பணம் பயன்படுத்த தடை - தலீபான்கள் அதிரடி + "||" + Ban on use of foreign currency in Afghanistan - Taliban action

ஆப்கானிஸ்தானில் வெளிநாட்டு பணம் பயன்படுத்த தடை - தலீபான்கள் அதிரடி