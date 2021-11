மாநில செய்திகள்

உத்தரபிரதேச முதல்வர் வேட்பாளராக பிரியங்கா காந்தி நிற்க வேண்டும் - சல்மான் குர்ஷித் விருப்பம் + "||" + Priyanka Gandhi should stand as Uttar Pradesh Chief Ministerial candidate - Salman Khurshid wants

உத்தரபிரதேச முதல்வர் வேட்பாளராக பிரியங்கா காந்தி நிற்க வேண்டும் - சல்மான் குர்ஷித் விருப்பம்