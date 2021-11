உலக செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு மாத்திரைக்கு இங்கிலாந்து அரசு ஒப்புதல் + "||" + The UK approves Merck's anti-Covid drug; becomes the first country to approve a pill to treat #COVID19: AFP News Agency

