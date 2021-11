தேசிய செய்திகள்

ஆர்டர் செய்தது பாஸ்போர்ட் கவர் - வந்தது உண்மையான பாஸ்போர்ட்; அதிர்ந்த வாடிக்கையாளர் + "||" + Kerala man orders pouch on Amazon, gets another man’s passport inside it

ஆர்டர் செய்தது பாஸ்போர்ட் கவர் - வந்தது உண்மையான பாஸ்போர்ட்; அதிர்ந்த வாடிக்கையாளர்