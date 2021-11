தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீர்; ஸ்ரீநகரில் மருத்துமனை மீது பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கிச்சூடு + "||" + Terrorists Fire At Hospital In Srinagar, Security Forces Cordon Off Area

ஜம்மு காஷ்மீர்; ஸ்ரீநகரில் மருத்துமனை மீது பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கிச்சூடு